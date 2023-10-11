إسرائيل تعلن "قصف أكثر من 70 هدفا" في غارات على غزة

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن العشرات من طائراته المقاتلة "قصفت أكثر من 70 هدفا" في منطقة درج التفاح بغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، على تلغرام: "قبل فترة قصيرة، ضربت عشرات الطائرات المقاتلة أكثر من 70 هدفا في منطقة درج التفاح التي يتم فيها توجيه عدد كبير من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل".

وتابع: "علاوة على ذلك، تم أيضًا ضرب البنية التحتية الإرهابية التي تستخدمها منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق، الحرب على حركة "حماس" ردا على هجوم مفاجئ شنته الحركة، السبت، حيث أرسلت مقاتلين إلى الأراضي الإسرائيلية، وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل وأصيب آلاف آخرون جراء هجوم "حماس".

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أنه وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن الغارات الإسرائيلية على القطاع المكتظ بالسكان أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 900 شخص، بما في ذلك مئات الأطفال والنساء وعائلات بأكملها.