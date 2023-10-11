كيف ردت "حماس"على تصريحات بايدن بشأن الهجوم على إسرائيل؟

(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الثلاثاء، رفضها "بشدة" تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إسرائيل، واصفة إياها بـ"البيان التحريضي" الذي يهدف إلى "تصعيد التوتر من قبل النظام الصهيوني الهمجي ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة، في بيان، إن "التصريحات تغطي على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية"، وانتقدت الرئيس الأمريكي لعدم تناوله "المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد الشعب بدم بارد".

واختتمت "حماس" بيانها مطالبة الإدارة الأمريكية بـ"إعادة تقييم موقفها"، واتهمتها باتباع "سياسة المعايير المزدوجة" فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كان الرئيس الأمريكي أدان الهجمات التي شنتها "حماس"، السبت، على إسرائيل، ووصفها بأنها "عمل من أعمال الشر المطلق".

وقال بايدن إن "الشعب في إسرائيل عانى من الشر المحض على الأيدي الدموية لمنظمة حماس الإرهابية، وهي جماعة هدفها المعلن هو قتل اليهود، وهذا عمل من أعمال الشر المطلق".