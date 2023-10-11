دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار القيادي بجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق على العمليات التي تشنها حماس ضد إسرائيل ومطالبته ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بفتح الحدود.

جاء ذلك في تدوينة للحوثي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "ولي العهد العربي السعودي.. إن واقع اليوم مغايرٌ لما كان عليه بالأمس، وذلك بعد أن فُتحت المعركة مع الكيان الإسرائيلي العدو الحقيقي للأمة.. ولأن المملكة السعودية التي تقودها - لها حدود الان مع العدو وكذلك حدود مع الجمهورية اليمنية، فأدعوك لتوقيع اتفاق لفتح مسار عاجل محدد ومؤقت، ليستطيع الشعب اليمني تفويج أبنائه للالتحام بإخوانهم في فلسطين نصرةً لهم.."

وتابع قائلا: "فإن انتصر مجاهدو شعبنا على الكيان فستكون مشاركاً في النصر.. وان نالوا الحسنى الأخرى بالشهادة فقد كُفيت مؤنة حربكم على شعبنا اليمني العزيز، وأثبّت - بهذا الموقف - عدم تخاذلك في نصرة القضية المركزية التي تجعلونها في أولوياتكم".

وأضاف: "أما في حال عدم الموافقة فإن موقفنا هو ما أكده القائد - يحفظه الله - في هذا المقطع.. مع أملنا أن تتوقف خططكم العسكرية والأمنية وغيرها تجاه الشعب اليمني خلال أي مشاركة له مع إخوانه المجاهدين في المحور.. ونؤكد مجدداً موقفنا الواضح وهو أن العدو الإسرائيلي هو من تجب مواجهته، رغم ما جرى من عدوان وحصار مستمر على بلدنا بقيادتكم للتحالف خلال السنوات الماضية وحتى الآن.. والسلام".