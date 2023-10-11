دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيًا ناقشا خلاله التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وألقى وزير خارجية إيران باللوم على ما وصفه بـ"تطرف نتنياهو" بالتسبب بهذا التصعيد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، في حين دعا الجانبان إلى "وقف فوري للمواجهة"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وقال عبداللهيان: "إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو رد على تطرف نتنياهو والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"، وفقًا لإرنا.

وتطرق وزير الخارجية الإيراني إلى ما وصفها بأنها "ممارسات همجية" لإسرائيل عبر "قطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الغذاء والدواء إلى أهل غزة"، في إشارة إلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي الإثنين وضع القطاع تحت "حصار كامل".

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الروسية إلى أن الوزيرين شددا على "أهمية الوقف الفوري للمواجهة المسلحة وتسوية الوضع على الأسس القانونية الدولية المعروفة".

يذكر أن الكرملين كان قد أكد على أنه يسعى للحفاظ على علاقات روسيا القوية مع الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، في ظل إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف دعمه للفلسطينيين في هذه الحرب.