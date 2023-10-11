إسرائيل تنشر فيديو لحظة استهداف منزل متحدث باسم الجناح العسكري بحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يظهر لقطات جوية للحظة استهداف منزل متحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هكذا دمرت طائرة حربية المنزل الذي كان يعمل منه الناطق باسم الجناح العسكري لحماس الإرهابية على توجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل.. (نفسه الذي هدد وتوعد اليوم البلدات الاسرائيلية وفي نفس الساعة)".

ويأتي ذلك بعد أن أصدر متحدث باسم حركة حماس تحذيرًا لسكان مدينة عسقلان جنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المدينة قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء.

وأضاف المتحدث بحماس حينها أن التحذير يأتي ردًا على "جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على ترك منازلهم" في قطاع غزة، على حد تعبيره.