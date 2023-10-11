دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها الخامس، صباح الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:
- قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص نتيجة لهجمات حماس على إسرائيل، وفقا للمتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في تحديث صباح الأربعاء.
- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا بحرية تابعة لحماس في غزة في الساعات القليلة الماضية، زاعما أن حماس تستخدمها لتنفيذ هجمات على الساحل الإسرائيلي.
- قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، إن مناطق سكنية شرق جباليا وفي خانيونس بقطاع غزة، تعرضت لقصف جوي مكثف، ولم تعلق القوات الإسرائيلية بعد على هذه الادعاءات.
- تقصف إسرائيل غزة بغارات الجوية، وتضرب مئات الأهداف وتحول الأحياء إلى أنقاض، بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بأنه "فك كل القيود" على القوات في حربها ضد حماس.