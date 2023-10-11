تحديث مباشر صباح الاربعاء.. 1200 قتيل بإسرائيل على الأقل بهجوم "طوفان الأقصى" لحماس

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها الخامس، صباح الأربعاء، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

جنود بالجيش الإسرائيلي يحملون نعش رفيقهم، نعوم إليميله روتنبرغ، خلال جنازته في مقبرة جبل هرتزل في القدس في 10 أكتوبر 2023.
جنود بالجيش الإسرائيلي يحملون نعش رفيقهم، نعوم إليميله روتنبرغ، خلال جنازته في مقبرة جبل هرتزل في القدس في 10 أكتوبر 2023.Credit: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

- قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص نتيجة لهجمات حماس على إسرائيل، وفقا للمتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في تحديث صباح الأربعاء.

تحديث مباشر صباح الأربعاء.. 1000 قتيل إسرائيلي على الأقل بهجوم "طوفان الأقصى" لحماس
Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا بحرية تابعة لحماس في غزة في الساعات القليلة الماضية، زاعما أن حماس تستخدمها لتنفيذ هجمات على الساحل الإسرائيلي.

دخان يتصاعد من أهداف ضربتها إسرائيلي في غزة في 10 اكتوبر 2023
دخان يتصاعد من أهداف ضربتها إسرائيلي في غزة في 10 اكتوبر 2023Credit: SAHER ALGHORRA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

- قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، إن مناطق سكنية شرق جباليا وفي خانيونس بقطاع غزة، تعرضت لقصف جوي مكثف، ولم تعلق القوات الإسرائيلية بعد على هذه الادعاءات.

- تقصف إسرائيل غزة بغارات الجوية، وتضرب مئات الأهداف وتحول الأحياء إلى أنقاض، بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بأنه "فك كل القيود" على القوات في حربها ضد حماس.

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