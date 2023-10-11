وزير الدفاع الإسرائيلي: قطاع غزة "لن يعود أبدا إلى ما كان عليه"

(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إنه "حرر كل القيود" أمام قوات الجيش الإسرائيلي في حربها ضد حركة "حماس"، خلال عملية تفتيش على خط المواجهة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وأضاف غالانت للجنود خلال زيارته: “كل من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سوف نقضي عليه في ذروة قوتنا ودون أي تنازلات”، ووصف "حماس" بأنها "داعش غزة وعناصرها حيوانات بشرية".

وتابع: "حماس أرادت التغيير في غزة، سيتغير 180 درجة عما كان يعتقده، سوف يندمون على هذه اللحظة قطاع غزة لن يعود أبدا إلى ما كان عليه".

وزار الوزير مقر فرقة الجيش الإسرائيلي في غزة في قاعدة رعيم العسكرية، وتحدث أيضا مع مقاتلي شلداغ والمظليين والجنود في كيبوتس بئيري، وهو أحد المواقع التي استهدفتها "حماس" لأول مرة خلال نهاية الأسبوع، وقال: "سنعود إلى هنا، في بئيري، في غضون أشهر قليلة، وسيكون الوضع مختلفا".

يذكر أن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي دخلت يومها الخامس، اندلعت السبت بعد هجوم مباغت شنته "حماس" على إسرائيل التي أعلنت الحرب على الحركة وشنت غارات على غزة.