إسرائيل تعلق بعد تداول مقاطع فيديو لانهيار مبان في غزة بعد استهدافها

(CNN)-- دافعت إسرائيل عن قصفها المستمر لغزة بغاراتها الجوية باعتبارها تستهدف مقرات حماس وأصولها المخبأة داخل المباني المدنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، الأربعاء: "ربما تكون قد شاهدت لقطات على التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي وقد ترى مبنى يقف ثم يومض ثم ينهار المبنى وتقول لنفسك إنه يشبه إلى حد كبير مبنى مدني.."

وتابع قائلا: "ما أريد أن أخبرك به هو لا، هذا ليس مدنيًا، إنه هدف عسكري مشروع، ولماذا - لأن حماس تحدد جميع مكاتبها ومقارها وأبحاثها وتطويرها وأصولها العسكرية، إذا كانت فوق الأرض - فإنهم يضعون أنفسهم في مبانٍ مدنية".

وأضاف أن حماس "تريد التستر تحت بنايات مدنية" لأنهم "جبناء".

ويشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى بالقطاع إلى 1055 شخصا والجرحى 5184 مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عمليات لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، منذ يوم السبت أطلقت عليها الحركة اسم "طوفان الأقصى".