وصل أعلى مستوياته منذ 2014.. مقارنة بعدد القتلى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الشرق الأوسط
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(CNN) -- ارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السبت إلى 21 قتيلا و130 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في تحديث الأربعاء إن ما لا يقل عن 1200 شخص لقوا حتفهم نتيجة هجمات حماس على إسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه تفاصيل مرعبة جديدة عن هجمات حماس على المجتمعات الحدودية.

وقتل أكثر من 900 شخص في غزة منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية السبت، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على عدد القتلى السنوي جراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ 2014.

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