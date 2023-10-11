دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار سفير المملكة العربية السعودية في الأردن والأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة نشرها لعرضة سعودية.

الفيديو نشره السفير السعودي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يا فلسطين العزيزة جلا عنك الظلام.. من قصائد العرضة السعودية"، لتنال التدوينة نحو 100 ألف تفاعل بعد أقل من ساعة على نشرها.

وتأتي تدوينة السفير السعودي في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بعد شن الحركة هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية، السبت الماضي، أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

ومن جهتها ردت إسرائيل بعمليات أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" ضد حماس ومسلحيها الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل.

ويذكر أنه ووفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة، الأربعاء، عن وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1055 شخصا والجرحى 5184 في حين قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص نتيجة لهجمات حماس على إسرائيل، وفقا للمتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في تحديث صباح الأربعاء.