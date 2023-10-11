بلينكن سيزور إسرائيل والأردن.. والخارجية الأمريكية توضح التفاصيل

(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن "بلينكن سيعرب عن تعازيه لضحايا الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ويدين تلك الهجمات بأشد العبارات، كما سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع حكومة وشعب إسرائيل، وسيناقش أيضًا التدابير الرامية إلى تعزيز أمن إسرائيل والتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان ميلر ذكر، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي سيسافر إلى إسرائيل "في الأيام المقبلة للتواصل مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض وكيف يمكن للولايات المتحدة مواصلة دعمهم".

ومن جانبه، قال بلينكن، عبر منصة "أكس": "تحدثت مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "غدا، سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية"، وتابع: "دعمنا لإسرائيل لا يزال ثابتا".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الرابع، وذلك بعد أن اندلعت السبت.