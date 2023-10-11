حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل شرق المتوسط.. والبنتاغون تعلق

(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الرابع، وذلك بعد أن اندلعت السبت.

وتعمل حاملة طائرات بالطاقة النووية، وترافقها مدمرات صواريخ موجهة.

وقال متحدث بتسم البنتاغون إن "وصول حاملة الطائرات هو جزء من مجموعة من القرارات التي اتخذها وزير (الدفاع الأمريكي) لويد أوستن لتعزيز الردع الإقليمي، وإرسال رسالة واضحة إلى أي جهة فاعلة ضارة قد تفكر في اتخاذ إجراءات تصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذا الصراع".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال، في تصريحات سابقة إن الولايات المتحدة لم تحرك حاملة طائرات إلى منطقة شرق البحر المتوسط من أجل حركة "حماس"، ولكن "لإرسال رسالة ردع واضحة إلى الدول الأخرى أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي قد تسعى إلى توسيع نطاق هذه الحرب".

وأضاف: "لقد كلفنا الرئيس (جو بايدن) أيضا بالمشاركة في التخطيط للطوارئ لأي وجميع سيناريوهات التصعيد".