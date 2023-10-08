نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

من هي الأطراف التي قصدها بايدن في تحذيره بعد هجوم حماس؟

رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

(CNN)-- تتجه حاملة طائرات أمريكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بينما تستعد إسرائيل لحملة واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس غيرالد آر فورد"، التي تعمل بالطاقة النووية، تبحر مع البحرية الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفينة، مما يجعلها قريبة من إسرائيل. وسترافق الحاملة مدمرات صواريخ موجهة وطرادات صواريخ موجهة.

وقال المسؤولون إن وجود المجموعة الضاربة يهدف إلى ردع حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة الأخرى، بعد تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، من أن "هذه ليست اللحظة المناسبة لأي حزب معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات لتحقيق مكاسب".

وتتخذ الولايات المتحدة أيضًا خطوات لتعزيز أسراب المقاتلات في المنطقة، بما في ذلك أسراب مقاتلات من طرازات F-35 وF-15 وF-16 وA-10.

ونشرت الولايات المتحدة العديد من هذه الطائرات في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة بعد زيادة العدوان من قبل القوات الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في سوريا وخليج عمان.

في سياق متصل، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، الأحد، أن مساعدات أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وجاء في بيان حول المكالمة أصدره البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن أطلع رئيس الوزراء على المشاركة الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لدعم إسرائيل".

وأضاف البيان أن "الرئيس نقل أيضًا أن المساعدة الإضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية في طريقها الآن إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يتبعها المزيد خلال الأيام المقبلة".

وأعرب بايدن مرة أخرى عن تعاطفه مع المفقودين والجرحى والقتلى، وناقش الجهود المبذولة لضمان عدم استفادة أي منافس آخر لإسرائيل من الوضع، وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن يظل الزعيمان على اتصال في الأيام المقبلة.