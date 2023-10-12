تداول فيديو حماس "تطلق سراح رهينة إسرائيلية وطفليها" وإسرائيل تعلق

جنود إسرائيليون يقومون بدورية والبحث عن مسلحين فلسطينيين بالقرب من كيبوتس كفار عزة بالقرب من الحدود مع غزة في 10 أكتوبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"إطلاق سراح" أم إسرائيلية وطفليها كانوا رهائن لديهم.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته قناة الجزيرة القطرية سير الأم الإسرائيلية مرتدية اللون الأزرق تجاه أحد أطفالها وحضنه في حين يشاهد عدد من المسلحين يسيرون مبتعدين عنها.

وقال أدرعي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "بعد ان شاهد العالم كله وجهها القبيح والحقيقي كمنظمة بربرية قامت بإعدام مئات الأبرياء الأطفال والنساء في هجوم إرهابي ومجزرة بشعة تحاول حماس تغيير الحقيقة من خلال مسرحية نشر فيديو دعائي عبر أبواقها الاعلامية. الحقيقة واضحة وجلية وسوف تتضح معالمها أكثر في الأيام المقبلة. حماس أسوأ من داعش وسنواصل تسديدها الضربات القوية دون توقف".

ويذكر أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان قال، الاثنين، إن مقاتلي "حماس" يحتجزون ما يصل إلى 150 رهينة في مواقع في أنحاء غزة بعد غاراتهم على جنوب إسرائيل، السبت.

ووجود هؤلاء الرهائن يُعقد رد فعل إسرائيل على الهجوم المميت الذي نفذته الجماعة المسلحة، لكن السفير قال لشبكة CNN، الإثنين، إن أولوية الحكومة هي تدمير حماس لاستعادة الأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين.