قيادي في"حماس" يوضح لـCNN موقف الحركة تجاه تبادل الرهائن الإسرائيليين

الشرق الأوسط
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قيادي في"حماس" يوضح لـCNN موقف الحركة بشأن تبادل رهائن إسرائيل
صورة أرشيفية لعناصر من حركة "حماس" في غزةCredit: Chris McGrath/Getty Images

(CNN)-- قال القيادي الكبير في حركة "حماس"عزت الرشق، لشبكة CNN، الأربعاء، إنه "من السابق لأوانه تبادل الرهائن الإسرائيليين بينما تواصل إسرائيل ضرب غزة".

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وأضاف الرشق من الدوحة بقطر: "كانت هناك اتصالات عديدة من دول عربية وغير عربية لقيادة حماس في الخارج تسأل عن إمكانية تبادل الأسرى الإسرائيليين مع أسرى حماس".

وتابع: "لكننا أخبرنا الجميع أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر بينما تواصل إسرائيل قصف غزة، وقتل المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي"، وذكر: "لن نناقش هذا الموضوع إلا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

كما نفى أن تكون "حماس" حصلت على أي مساعدة من إيران أو "حزب الله" اللبناني في تنفيذ أو التخطيط للهجوم المفاجئ واسع النطاق على إسرائيل، وقال الرشق: "أقولها بكل وضوح إن هذه العملية كانت عملية لحماس مئة بالمئة دون أي مساعدة من أي طرف إقليمي".

يذكر أن حركة "حماس" بدأت، السبت، هجمات مفاجئة على إسرائيل، أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، فيما ردت الحكومة الإسرائيلية بإعلان الحرب وشن غارات على غزة.

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