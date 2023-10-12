دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، من أي محاولة لـ"تهجير الفلسطينيين" من غزة نحو مصر و"ترحيل الأزمة إلى دول الجوار"، وذلك في ظل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ردًا على هجوم حماس على مناطق ومدن إسرائيلية السبت الماضي.

ووجه الصفدي تحذيرًا من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار".

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن " كل الدول العربية أكدت أنها ستتصدى جماعياً لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم (الترانسفير) في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ أمس".

ولفت الصفدي إلى أن الدول العربية " حذرت من أي محاولات لمفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأردن في ظل جولة يجريها في المنطقة في محاولة من جانب واشنطن لتجنب توسع نطاق الإسرائيلي-الفلسطيني.