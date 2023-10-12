وزارة الصحة الفلسطينية: 1417 قتيلا في غزة بينهم 447 طفلًا و248 امرأة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة ردًا على هجوم حركة "حماس" على عدد من المناطق والمدن الإسرائيلية، إلى 1417، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين القتلى الـ1417، 447 طفلًا و248 امرأة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 6268، حسبما ذكرت الخميس.

وتشن إسرائيل غارات كثيفة على قطاع غزة منذ السبت، ردًا على الهجوم الذي تعرضت له منطقة "غلاف غزة" وبعض المدن الإسرائيلية الأخرى من جانب حماس والفصائل الفلسطينية.