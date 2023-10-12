غزة وإسرائيل.. ما عليك معرفته صباح الخميس

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر صباح الخميس، إن إسرائيل "تشن غارة واسعة النطاق" على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، مع دخول الصراع يومه السادس.

وتتكشف الأزمة الإنسانية بسرعة في غزة حيث يواجه القطاع غارات جوية إسرائيلية لا هوادة فيها، في حين قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 330 ألف شخص نزحوا هناك منذ أن بدأت إسرائيل قصفها.

في غضون ذلك، تجري محادثات للسماح للمدنيين الأمريكيين والفلسطينيين بمغادرة غزة عبر مصر، مع اقتراب احتمال غزو بري، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير، في الوقت الذي ترسل فيه عدة دول أخرى رحلات جوية لإجلاء مواطنيها.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ذكرت أن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.

ما عليك معرفته:

تجمع القوات: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، الأربعاء إن إسرائيل حشدت أكثر من 300,000 جندي احتياطي على طول حدودها الجنوبية، وعندما سُئل عما إذا كان الغزو البري الإسرائيلي لغزة وشيكًا، قال كونريكوس لشبكة CNN إنه لن يرسل برقية بنوايا إسرائيل، مضيفًا: "يجب إزالة جميع القدرات العسكرية لحماس من الخريطة".

قضية الرهائن: قال المسؤول الرفيع في حماس، عزت الرشق لشبكة CNN، إنه من السابق لأوانه تبادل الرهائن الإسرائيليين بينما تواصل إسرائيل ضرب غزة، وأضاف: "لن نناقش هذا الموضوع إلا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا"، وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قد قال، الاثنين، إن حركة حماس تحتجز ما يصل إلى 150 شخصا في غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إن السلطات الإسرائيلية تعتقد أن الرهائن محتجزون تحت الأرض.

استعدادات حماس: قال مسؤول كبير في حماس مقيم في لبنان إن المسلحين أمضوا عامين في الإعداد للهجوم على إسرائيل. وقال علي بركة، رئيس العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، إن الحركة تصنع الصواريخ والذخائر والأسلحة النارية، وفقا لمقابلة محررة مع قناة روسيا اليوم الإخبارية العربية.

شكوك حول تورط إيران: قالت مصادر إن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الولايات المتحدة تلقي بظلال من الشك على فكرة تورط طهران بشكل مباشر في التخطيط وتحديد المصادر والموافقة على هجوم حماس على إسرائيل. ورغم أن مجتمع الاستخبارات ليس مستعداً للتوصل إلى نتيجة كاملة، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى دعم طهران لحماس الذي كان من شأنه أن يساعدهم، حتى لو لم يكن بشكل مباشر.

الدبلوماسية السعودية: قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية "تبذل جهودا حثيثة" لوقف التصعيد في الصراع، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وقال مساعد للرئيس الإيراني إن الأمير ناقش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي – وهي أول مكالمة بينهما منذ تجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.