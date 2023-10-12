3 خرائط توضح الكثافة السكانية الشديدة في غزة

(CNN)-- أجبرت الغارات الجوية في غزة مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم واكتظت المناطق، بما في ذلك المستشفيات، ومن بين جميع أنحاء الشرق الأوسط، تعد غزة من بين أصغر المدن وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

تعد المنطقة الحضرية المحيطة بمدينة غزة موطنًا لما يقرب من مليوني شخص يعيشون في مساحة 88 ميلًا مربعًا، أي حوالي 21000 شخص لكل ميل مربع، وفقًا لبيانات تقرير ديموغرافيا السنوي. ينظر علم الديموغرافيا إلى البصمة الحضرية للمدن لحساب الكثافة، بدلاً من الحدود الإدارية الرسمية.

وتبلغ الكثافة السكانية داخل مدينة غزة أكثر من 500 نسمة لكل 100 متر مربع في العديد من أقسامها، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. كما أن مناطق أخرى من قطاع غزة، مثل خان يونس ومخيم النصيرات للاجئين، مكتظة أيضًا، حيث يوجد أكثر من 250 شخصًا لكل 100 متر مربع في العديد من الأماكن، ويصل إلى أكثر من 400 شخص لكل 100 متر مربع في مخيم اللاجئين، وفقا للبيانات.

في حين وجد تقرير الديموغرافيا أن مدينة غزة ليست مكتظة مثل المدن الأكثر كثافة في العالم، بما في ذلك مدينة دكا في بنغلاديش، التي تضم أكثر من 80.000 شخص لكل ميل مربع، إلا أنها أكثر ازدحامًا من المدن العالمية، مثل لندن، وأكثر كثافة بثلاث مرات من المدن العالمية. وتعتبر لوس أنجلوس، المنطقة الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة، بحسب التقرير.

حتى يوم الأربعاء، قصفت إسرائيل مئات الأهداف في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق في وقت مبكر من صباح السبت على إسرائيل.

وقُتل أكثر من 1200 شخص في غزة، في حين قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل، وفقاً للسلطات من الجانبين.

تل أبيب والقدس مدينتان مزدحمتان – سكان القدس هم الأكثر كثافة في المنطقة. وفي حين أن تل أبيب أقل كثافة من مدينة غزة، فإن منطقة القدس تضم ما يقدر بنحو 21,988 شخصًا لكل ميل مربع، وهو أعلى قليلاً من مدينة غزة التي تبلغ 21,034 نسمة.