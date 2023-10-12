دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتصريحات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، تناول فيها القضية الفلسطينية وقربها من "قلب كل المسلمين" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات لبوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، الأربعاء، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية التي تديرها الدولة: "في الأصل، عندما تم اتخاذ قرار إنشاء دولة إسرائيل، كان هناك في الوقت نفسه قرار موازٍ لإقامة دولة ثانية. كان الأمر في البداية يتعلق بإنشاء دولتين مستقلتين وذات سيادة - إسرائيل وفلسطين".

وتابع قائلا: " كما نعلم، فقد تأسست إسرائيل بالفعل، في حين أن فلسطين لم يتم تأسيسها قط كدولة مستقلة وذات سيادة"، مشيرا إلى أن ذلك "يرجع إلى مجموعة متنوعة من الظروف"، لافتا إلى أن "بعض الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون، والتي اعتبروها دائما أراض فلسطينية تاريخيا، احتلتها إسرائيل في فترات مختلفة وبطرق مختلفة".

ويرى بوتين أن المشكلة الفلسطينية قريبة من قلب كل شخص في الشرق الأوسط، "وهي قريبة جدًا من قلب كل من يمارس الإسلام"، وفقا لما نقلته "تاس"، مضيفا: "هكذا أصبحت الحياة، هذه أشياء واضحة.. كل ما يحدث منذ عقود، وليس الآن فقط، يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال الظلم، وقد وصل إلى درجة لا تصدق".

وتأتي تصريحات بوتين في الوقت الذي تدخل فيه الأحداث في إسرائيل وغزة يومها السادس مع ازدياد مستمر في أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.