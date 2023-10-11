نشر الأربعاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أحياء سويت بالأرض.. شاهد الدمار الهائل الذي حل بغزة بعد الغارات الإسرائيلية

مسيرة في العاصمة الأردنية عمّان للتضامن مع غزة

فيديو جديد لطائرة دون طيار يُظهر قصف إسرائيل لقطاع غزة.. وقوات إضافية إلى حدود لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وما قاله عن التطورات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

تصريحات بوتين جاءت خلال لقاء رئيس وزراء العراقي، محمد شياع السوداني في العاصمة الروسية، موسكو، الثلاثاء.

وقال بوتين في تصريحاته المتداولة: "هذا مثال واضح على الفشل الواضح لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحاولة التلاعب بأي تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتداول نشطاء أيضا تصريحات السوداني الذي أكد فيها "على موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة"، داعياً "روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.