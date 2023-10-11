ماذا نعلم عن الرهائن بقبضة حماس بعد عملية "طوفان الأقصى"؟

أحدها من لعبة فيديو.. شبكة CNN تكشف زيف مقاطع مضللة على "X" تنشر معلومات خاطئة عن إسرائيل وحماس

مسيرة في العاصمة الأردنية عمّان للتضامن مع غزة

(CNN)-- قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحتجزون ما يصل إلى 150 رهينة في مواقع في أنحاء غزة بعد غاراتهم على جنوب إسرائيل، السبت.

ووجود هؤلاء الرهائن يُعقد رد فعل إسرائيل على الهجوم المميت الذي نفذته الجماعة المسلحة، لكن السفير جلعاد إردان قال لشبكة CNN، الإثنين، إن أولوية الحكومة هي تدمير حماس لاستعادة الأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين.

وإليكم ما نعرفه حتى الآن عن الرهائن:

مهرجان موسيقى

ركض المئات من الحاضرين في مهرجان نوفا الموسيقي عبر سهول صحراء النقب بالقرب من أوريم، وهي بلدة قريبة من قطاع غزة، في محاولة للهروب من مسلحي حماس الذين يطاردونهم في المركبات في مطاردة مرعبة. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل بعضهم واحتجاز خاطفين مسلحين لآخرين.

مستوطنات غلاف غزة

احتجز مقاتلو حماس رهائن في بلدة بئيري الحدودية وبلدة أوفاكيم، على بعد 20 ميلا شرق غزة، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، السبت، مضيفًا أن الموقعين كانا "نقاط التركيز الرئيسية" للأزمة التي تتكشف.

الجنود

أعلنت كتائب القسام أنها احتجزت "عشرات" الجنود الإسرائيليين، السبت، حيث قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، في منشور على منصة تلغرام: "نبشر أسرانا (الفلسطينيين) وشعبنا بأن كتائب القسام تحتجز في أيديها العشرات من الضباط والجنود (الإسرائيليين) الأسرى.. لقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وبأنفاق المقاومة".

الأجانب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان الاثنين إنه "من المحتمل" أن يكون مواطنون أمريكيون من بين الرهائن المحتجزين لدى حماس، وأن إدارته تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "كل جانب من جوانب أزمة الرهائن"، مشيرا إلى أن هناك مواطنين أميركيين لا يزال مصيرهم مجهولا.

ومن بين المفقودين مواطنان مكسيكيان وثلاثة برازيليين وطالب نيبالي ومواطن بريطاني.

وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارسينا، الأحد، إن مواطنين مكسيكيين، امرأة ورجل، احتجزوا “على الأرجح” كرهائن لدى حركة حماس، وكان البرازيليون والمواطن البريطاني جيك مارلو (26 عاما) حاضرين جميعا في مهرجان نوفا للموسيقى بالقرب من حدود غزة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية لشبكة CNN في وقت، الأحد، إنه "يجب أن تفترض" أن هناك مواطنين ألمان بين المختطفين من قبل حماس"، مضيفا: "على حد علمنا، جميعهم أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية بالإضافة إلى الجنسية الألمانية"، لكنه لم يعلق على الحالات الفردية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، الاثنين، إن 11 مواطنا تايلانديا احتجزوا كرهائن، إذ كانت إسرائيل ومنذ فترة طويلة وجهة رئيسية للمهاجرين التايلانديين الذين يعمل معظمهم في وظائف زراعية، إذ يوجد حوالي 30 ألف عامل تايلاندي في إسرائيل وفقا للخارجية.