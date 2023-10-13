على الخريطة.. آخر تحديث للمواقع التي تأثرت بإسرائيل وغزة بعد هجوم حماس

(CNN)-- بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقصف إسرائيل غزة ردا على ذلك بغارات جوية مميتة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المكتظة.

وفي الوقت نفسه، تطلق حماس أيضًا الصواريخ على إسرائيل. وفيما يلي نظرة على المناطق المتضررة:

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا بحرية تابعة لحماس في غزة في الساعات القليلة الماضية، زاعما أن حماس تستخدمها لتنفيذ هجمات على الساحل الإسرائيلي.

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، إن مناطق سكنية شرق جباليا وفي خانيونس بقطاع غزة، تعرضت لقصف جوي مكثف، ولم تعلق القوات الإسرائيلية بعد على هذه الادعاءات.