افتاء مصر تصدر بيانا عن "إغاثة الملهوف" ودعم الفلسطينيين بالمساعدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، بيانا تناولت فيه دعم الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية مع استمرار الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة التي دخلت يومها السابع، الجمعة.

وقالت الإفتاء المصرية في بيانها: "ثمَّنت دارُ الإفتاء المصرية حملات الإغاثة والتضامن المصرية مع الشعب الفلسطيني التي انطلقت من مصر لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.. وقالت دار الإفتاء في بيانها اليوم: إن السلوك غير الإنساني الذي يسلكه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا بدَّ أن يُواجَه بتضافر الجهود الإنسانية في العالم للحيلولة دون هذه الوحشية والهمجية".

وتابعت: "إغاثة الملهوف ونجدة المحاصرين من القربات التي دعت إليها الشرائع والأديان جميعًا، وأن هذا السلوك الحضاري هو ما عودته مصر لأشقائها.. ودعت دار الإفتاء المصرية الجميعَ إلى الاستجابة للدعوة المصرية التي أطلقتها مصر عبر بيان وزارة الخارجية الذي جاء فيه : ’دعت جمهوريةُ مصر العربية جميعَ الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة‘".

وأضافت: "تؤكد دار الإفتاء احتفاءها بإعلان ’مؤسسة حياة كريمة‘ عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. كما تثمِّن إعلانَ المؤسسة توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني".

ويذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.