الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات إلى غزة عبر مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأردن إرسال أولى الطائرات التي تحمل المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وفقا للهيئة الخيرية الهاشمية.

وقالت الهيئة: "تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.. وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية الى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والاسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع".

ونقلت الوكالة على لسان أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي قوله: "منذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الامدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي".

ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد أمر، الثلاثاء، بتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية حينها.

وذكرت الوكالة الإماراتية أن "هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’الأونروا‘ في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات".