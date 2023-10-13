(CNN)-- قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن عدد النازحين داخليا في غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع إلى أكثر من 423 ألف شخص – وهو رقم يمثل أكثر من 20٪ من سكان القطاع الساحلي المحاصر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من ثلثي النازحين لجأوا إلى المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن منظمات حقوق الإنسان "أعربت عن قلقها بشأن الحوادث التي يبدو فيها أن المدنيين والأعيان المدنية قد تم استهدافها بشكل مباشر من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية".

وفي أعقاب فرض إسرائيل "حصار كامل" على غزة وقطع إمدادات الغذاء، والكهرباء، والوقود، والمياه، قالت الأمم المتحدة في بيان صدر يوم الخميس إن سكان غزة "يعيشون تحت حصار غير قانوني منذ 16 عاما"، وأدانت هذا "التشديد الإضافي" للحصار.

فيما يتعلق بفرض الحصار وقطع إمدادات الغذاء، والكهرباء، والوقود، والمياه، نقدم لكم نظرة على الخريطة أعلاه توضح وضع قطاع غزة