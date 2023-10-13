قيادي في حماس يثير تفاعلا بتصريح عن الرهائن المدنيين بـ"طوفان الأقصى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات ادلى بها حول احتجاز رهائن من المدنيين الإسرائيليين في العملية التي نفذتها الحركة، السبت.

تصريحات العاروري جاءت في مقابلة أجراها على قناة الجزيرة القطرية وقال فيها: "الخطة العسكرية لكتائب القسام وكام أعلن عنها الأخ أبوخالد الضيف في الساعة الأولى عندما خرج ببيانه الرسمي وقال يعني نحن ذاهبون لقتال الجيش الإسرائيلي وأوصى المجاهدين قبل ان يخرجوا بتعليمات رسمية وبعد أن خرجوا قال لا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا شيخا والتسجيل تبعه موجود.."

وتابع العاروري قائلا: "هناك فيديوهات كثيرة التي خرجت منها ما نشرته الجزيرة حول شباب القسام الذين يوصلون المرأة وأولادها على الطريق ثم يذهبون في طريقهم وغيرها من الروايات الكثيرة، هذه هي الحقيقة مجاهدينا لا يستهدفون المدنيين ويستحيل أن ينفذوا الجرائم التي تحدث عنها الاحتلال والاغتصاب وقتل الأطفال وقتل المدنيين.."

وأضاف: "لكن الجيش (الإسرائيلي) إنهار ولم يقم بواجبه لا بحماية المدنيين ولا بحماية نفسه والمدنيين أصبحوا في وسط الاشتباكات في منطقة مفتوحة ودخل إلى العديد ودخل العديد من المسلحين فسقط العديد من المدنيين هناك ضحايا، نحن لا نقول أنه لم يقتل مدنيون لكن 100% لم يكن من خطة القسام المس بالمدنيين أو قتلهم.."

وأردف: "في مدنيين أسروا في ناس دخلت عاديين مسكوا ناس وجابوهم على غزة وليس في نية حماس ولا يمكن لحماس أن تمس لا بالأسرى ولا بالمدنيين هذا موقفنا الرسمي.."

ويذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.