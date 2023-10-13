(CNN)-- قال مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمذيعة CNN كريستيان أمانبور في مقابلة أجريت معه، الخميس، إن الإسرائيليين "لهم كل الحق في الغضب" من رد الفعل الأولي للحكومة على الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس"، السبت.

وردا على المخاوف الإسرائيلية بشأن السرعة التي ردت بها القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي على هجوم "حماس"، قال لأمانبور: "من الواضح أننا فوجئنا هذه المرة، فقد حدث خطأ ما"، وأضاف أنه "بمجرد انتصار إسرائيل في هذه الحرب، سيتم إجراء تحقيقات حول ما حدث".

وتابع: "نحن نعرف كيف نحقق مع أنفسنا، سننظر في الخطأ الذي حدث، وما هو الصواب، وسيتم تعلم الدروس، وإذا ارتكبت أخطاء، فسيتم كشفها".

وردا على سؤال حول آخر المعلومات المتعلقة بالرهائن المحتجزين لدى "حماس"، دعا ريغيف إلى إطلاق سراحهم وحذر حركة "حماس" من "التداعيات إذا تعرض أي من الرهائن للأذى بأي شكل من الأشكال".

وقال: "إذا تعرض هؤلاء الرهائن لأي ضرر، فسنعثر على المسؤولين وسنقدمهم إلى العدالة، وسوف يدفعون الثمن، وإذا استغرق الأمر سنة أو 5 سنوات أو 25 عاما، إذا تورطوا في إيذاء هؤلاء الرهائن، فستجدهم إسرائيل وسيتم العقاب".

وأضاف: "ما فعلوه باختطاف كل هؤلاء الأشخاص، أكثر من مئة، هو مخالف للقانون الدولي كله"، وقال: "إنه سلوك غير مقبول، ويجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة وواضحة تمامًا ولا لبس فيها، ويجب أن يكون هناك إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع هؤلاء الرهائن".