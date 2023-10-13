(CNN)-- دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الفلسطينيين إلى "الصمود" وعدم الاستجابة إلى الدعوات الإسرائيلية لمغادرة منازلهم، وذلك في رسالة صوتية بثتها قناة "الأقصى"، الجمعة.

وقال أبو عبيدة: "إسرائيل تقوم بإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم للمرة الثانية، وقد رددنا على الجرائم الإسرائيلية بالصواريخ، وبقصف مطار بن غوريون".

وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام: "الاتجاه الوحيد الذي نهاجر إليه هو العودة إلى أراضينا المشروعة"، حسب قوله.

وأضاف أبو عُبيدة: "التهجير والنفي ليس لنا، وإسرائيل تشن حربا نفسية من خلال التهديدات وتاريخها المظلم، مما يظهر أنهم يرتكبون جرائم وعمليات قتل كشكل من أشكال العقاب الجماعي"، حسب وصفه.

ودعا أبو عبيدة الفلسطينيين إلى "الصبر والثبات، فالنصر لنا".

وكانت إسرائيل دعت جميع المدنيين في شمال غزة إلى مغادرة منازلهم والتوجه جنوبا، الجمعة، قبل غزو بري محتمل ردا على الهجمات الإرهابية لحماس، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

ومع ذلك، قالت الأمم المتحدة إن إصدار أمر بالإجلاء الجماعي "مستحيل"، دون عواقب إنسانية كبيرة.

وأضاف عبيدة: "منذ صباح اليوم، أطلقنا 150 صاروخا نحو عسقلان، و50 صاروخا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون، ولا يزال لدينا المزيد في الساعات المقبلة".

وقد أحصى فريق CNN في سديروت 10 صواريخ على الأكثر قادمة من غزة، في حين زعمت حركة حماس أنها أطلقت 50 صاروخا.