نشر الجمعة ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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القدس (CNN)— طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة.

واتهمت الجماعة المسلحة، التي تحكم قطاع غزة، إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.

وجاء في البيان: "يحاول الاحتلال نشر وترويج دعاية كاذبة، عبر مختلف الوسائل بهدف إثارة الارتباك بين المواطنين وزعزعة استقرار جبهتنا الداخلية".

وأضاف البيان أن موظفي "المؤسسات الدولية"، ظلوا في مواقعهم ولم يتم إجلاؤهم.

ولم تتحقق CNN بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجمعة، إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، من أجل مواصلة عملياتها الإنسانية وتقديم الدعم لموظفيها إلى اللاجئين الفلسطينيين.