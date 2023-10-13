دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو من عملية استهداف 12 مبنى في قطاع غزة قال إنها تأوي بنية عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قال فيها: "خلال الموجات شنت عشرات الطائرات الحربية الغارات على أهداف عسكرية عديدة لحماس في أنحاء القطاع ومن بينها 12 مبنى متعدد الطوابق أقيمت داخلها بنية عسكرية لحماس حيث تم قصف المباني بتنسيق كامل بين الطائرات الحربية خلال دقيقة واحدة".

وأضاف أدرعي بتدوينة منفصلة: " كما تم استهداف ثلاثة نشطاء اطلاق قذائف هاون لحماس حيث تم استهدافهم داخل مقر عسكري داخل مدينة غزة والذي استخدم لإطلاق قذائف الهاون نحو إسرائيل".

ويذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.