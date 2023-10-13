تحديث مباشر..إسرائيل تطالب جميع المدنيين في غزة إخلائها والاتجاه جنوبا

(CNN)— دخلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها السابع، صباح الجمعة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

- دعا الجيش الإسرائيلي، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

وتابع: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب الى منطقة السياج مع دولة إسرائيل.. يختبئ مخربو حماس داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان الأبرياء.. يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية.. سيواصل حيش الدفاع في الأيام القريبة العمل بشكل ملموس في مدينة غزة وينوي الامتناع عن التعرض الى المدنيين".

جنود من وحدة الدبابات الإسرائيلية متمركزة على طول الحدود مع غزة في 12 أكتوبر 2023 Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

- طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توضيحًا من السفير الإسرائيلي، جلعاد إردان، بعد أن أصدرت إسرائيل أمرًا بإخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما قال مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNN.

- نزح أكثر من 423,000 فلسطيني داخليًا في غزة بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% في يوم واحد، وفقًا لتحديث يومي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة.

جنود احتياطيون إسرائيليون يصطفون للتسجيل في الخدمة في بلدة شمال إسرائيل في 7 أكتوبر، 2023 Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

- حشدت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي على طول حدودها الجنوبية مع غزة، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تخطط للقيام بعملية عسكرية مكثفة.

فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى بينما يستخدم أحد عمال الدفاع المدني خرطوم مياه في أعقاب غارة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مع استمرار المعارك بين إسرائيل وحركة حماس لليوم السادس على التوالي، 12 أكتوبر، 2023. Credit: SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

- تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع التحذيرات من أن الناس معرضون لخطر المجاعة مع استمرار إسرائيل في قصفها ردا على هجمات حماس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، من بينهم 27 أمريكيا على الأقل.

- قتل أكثر من 1500 شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.