الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

بوتين يعلق على عملية برية إسرائيلية محتملة في غزة وما ستواجهه

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "العملية البرية" الإسرائيلية ستواجه مشكلة بسبب مخاطر استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق المدنية.

وأوضح في تصريحات، الجمعة: "نحن نتفهم الأمر، لنقولها بشكل شبه مهني، إن استخدام معدات ثقيلة في مناطق سكنية مهمة صعبة، إنها محفوفة بعواقب وخيمة على جميع الأطراف.. وحتى أن تنفيذ العملية بدون هذه المعدات سيكون أكثر صعوبة."

وأضاف: "الأهم هو أن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبولة على الإطلاق، إذ يعيش هناك ما يقرب من مليوني شخص".

وتتناقض تصريحات بوتين مع تصرفات روسيا في الوقت الذي تواصل فيه غزوها الشامل لأوكرانيا. واتُهمت موسكو بارتكاب العديد من انتهاكات القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب، لا سيما استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بينما تواصل الحرب ضد جارتها.

وقد استخدمت روسيا وفي مناسبات كثيرة، وفقاً لتحقيقات عديدة، "معدات ثقيلة" في مناطق مدنية.

نفت روسيا مراراً وتكراراً استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية ورفضت اتهامات ارتكاب أي جرائم حرب خلال ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، رغم الأدلة الدامغة التي تثبت عكس ذلك.

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