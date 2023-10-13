دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، على طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قطاع غزة إخلاءه والتوجه جنوبا، قائلا إن "الساعات القادمة حاسمة".

جاء ذلك في تدوينة لمصطفى بكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "الساعات القادمة حاسمه، مخطط التهجير القسري باتجاه سيناء، لإقامة الوطن البديل في سيناء بدأ بإجبار المحتل لأهلنا بمغادرة أبناء شمال غزه إلى جنوبها، ثم بعد ذلك دفع الجميع رغما عنهم إلى الحدود المصرية، لإحداث صدام مع الجيش المصري، ثم تبدأ النداءات الدولية والانتقادات والضغوط على مصر.."

وتابع قائلا: "في كل ذلك، الهدف هو توطين الفلسطينيين وإنشاء الوطن البديل على الأرض المصرية، وبعدها يتم تهجير أبناء الضفة إلى الأردن وإنشاء دولة إسرائيل من النهر إلي البحر، وبذلك يجري تصفية القضية الفلسطينية نهائيا.. أتمنى من الجميع عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي وتوخي الحذر، المؤامرة لن تنجح وحدودنا خط أحمر".

ودعا الجيش الإسرائيلي، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.