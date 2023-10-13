السعودية.. فتاة تدّعي تعرضها للتعنيف من والدها والأمن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يحتوي ادعاء لفتاة بأنها تتعرض لتعنيف أسري من قبل والدها الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت صفحة الأمن العام السعودي على منصة أكس (تويتر سابقا) بيانا ورد فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم، فقد باشرت الجهات الأمنية الواقعة.."

وتابع البيان أن مباشرة الواقعة جاء "بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وأضاف الأمن السعودي: "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

وتعرّف الإدارة العامة للحماية الأسرية التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، العنف الأسري بأنه "أي شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.. ويدخل في إساءة المعاملة تقصير شخص أو امتناعه عن الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم".