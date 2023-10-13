الإمارات تنفي"مزاعم" وصول طائرات أمريكية إلى قاعدة الظفرة لدعم إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، في بيان "المزاعم حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية لتقديم الدعم إلى إسرائيل".

وقالت الوزارة، عبر منصة "أكس"، إنها "تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل".

وأضافت أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، وأوضحت أن "تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا".