إسرائيل تطلب من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة

(CNN)-- أبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سلمت الرسالة لفريقها في غزة قبيل منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن "هذا يصل إلى حوالي 1.1 مليون شخص، وينطبق نفس الأمر على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".

وجاء في البيان أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة".

وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تدعو بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".