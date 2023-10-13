(CNN) -- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن "صدمتها" بعد أن شبه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رد إسرائيل على هجوم حركة "حماس" بالنازية.

ودعت السفيرة ديبورا إي ليبستادت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية ، عبر منصة "إكس"، الرئيس الكولومبي إلى "إدانة حماس لقتلها الوحشي للرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين".

وكان بيترو علق، عبر "إكس"، الاثنين، على إعلان إسرائيل فرض "حصار كامل مع عدم وصول الكهرباء أو الغذاء أو الوقود" على غزة، بقوله: "هذا ما قاله النازيون عن اليهود".

وأضاف: "لا يمكن للديمقراطيين أن يسمحوا للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية، الإسرائيليون والفلسطينيون بشر يخضعون للقانون الدولي، خطاب الكراهية هذا إذا استمر لن يؤدي إلا إلى محرقة".

وتواصلت CNN مع الحكومة الكولومبية للتعليق.

وتبادل بترو أيضا مع سفير إسرائيل في كولومبيا، غالي داغان، التغريدات، بعد أن أدلى بيترو بتصريحاته، حيث قال داغان لوسائل الإعلام المحلية إنه "يود دعوة الرئيس إلى معسكر اعتقال النازي أوشفيتز"، ورد بيترو وقال: "لقد كنت بالفعل في معسكر اعتقال أوشفيتز، والآن أرى نسخته في غزة".

يذكر أن بترو، الذي تولى السلطة في عام 2022، هو مقاتل سابق وأول رئيس يساري لبلاده.