دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن المقاومة مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإن المقاومة هي التي ستقرر ما ستفعله، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي من مقر السفارة الإيرانية في بيروت، أن "المقاومة في وضع ممتاز، وأنها ستحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب الحالية"، طبقا للوكالة الإيرانية.

وزعم وزير الخارجية الإيراني أن "الخطوات التي ستتخذها المقاومة ستحدث زلزالاً كبيراً لإسرائيل، التي ليس بإمكانها الخروج من هذه الحرب منتصرة"، حسب قوله.

وذكر الوزير الإيراني أن "قادة المقاومة لديهم إمكانيات ومعنويات عالية، ووضعوا نصب أعينهم كل السيناريوهات المحتملة في باقي الجبهات، وأن الإعلان عن (ساعة الصفر) لأي إجراء مقبل بيد المقاومة، في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية"، طبقا لوكالة (إرنا).

وأشار عبداللهيان إلى أن "لديه لقاء مع ممثل الأمم المتحدة في لبنان، وسيتحدث معه حول فرصة إطلاق مبادرة سياسية لحل أزمة قطاع غزة"، مؤكدا أن "الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر، وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك".

وحذر وزير الخارجية الإيراني، من أن "اتساع رقعة الحرب في المنطقة، فإن إسرائيل وداعميها يتحملون ذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة أعلنت جهارا عن تقديم الدعم الشامل لإسرائيل، وهذا يعني أنها انخرطت في المعركة ضد المدنيين في غزة".

وختم الوزير الإيراني قائلا: "سنقوم بكل الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لوقف العدوان ورفع الحصار"، وأوضح أن "طهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.