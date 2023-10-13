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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، بأن إيران ستفتح جبهات جديدة عبر تيارات المقاومة الأخرى ضد إسرائيل، إن استمر العدوان والحصار على قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال عبداللهيان، فور وصوله إلى لبنان، إن "إيران مستمرة بقوة في دعمها للمقاومة الفلسطينية"، وأكد أنه "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة، فإن فتح جبهات أخرى من قبل سائر تيارات المقاومة ضد (إسرائيل) هو احتمال وارد".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "سألني بعض المسؤولين الغربيين عما إذا كان من الممكن فتح جبهات جديدة ضد (إسرائيل). قلت إنه في ظل استمرار جرائم الحرب، فإن أي احتمال من تيارات المقاومة الأخرى وارد"، بحسب ما أفادت (إرنا).

ووصل عبداللهيان إلى بيروت، مساء الخميس، في إطار جولة لدول المنطقة استهلها بالعراق، وكان في استقباله وفد من نواب حزب الله، وحركة أمل في البرلمان اللبناني، وممثلون عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الفلسطينيتين في لبنان، طبقا لوكالة (إرنا).

وقال: "إنني إذ أشكر المسؤولين اللبنانيين، أقدم خالص التهاني للشعب الفلسطيني على مقاومته وانتصاره في عملية (طوفان الأقصى)".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "نحن في بيروت لنعلن بصوت عال، مع الشعوب والحكومات الإسلامية، أننا لن نتحمل جريمة (الكيان الصهيوني) ضد أهل غزة"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وقال عبداللهيان: "تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء والغذاء والدواء (جريمة حرب منظمة) من قبل (إسرائيل). إن استمرار جريمة الحرب هذه سيواجه ردود أفعال في مناطق أخرى، تتحمل مسؤوليتها إسرائيل ومن يدعمها"، حسب وصفه.