وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية رابع دولة في جولته الإقليمية

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إلى السعودية، وهى الدولة الرابعة التي يزورها في يوم واحد، ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة "حماس"، التي دخلت يومها السابع، صباح الجمعة.

وبدأ بلينكن يومه في الأردن لعقد اجتماعات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم سافر بعد ذلك إلى قطر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك، وتوقف سريعا في المنامة بالبحرين قبل أن يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقبل عودته إلى الولايات المتحدة يوم الأحد، من المقرر أن يزور أيضا الإمارات ومصر.

وقال بلينكن، الخميس، إنه يزور هذه الدول "للضغط عليها للمساعدة في منع انتشار الصراع، واستخدام نفوذها لدى حركة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة: "جزء كبير من محادثاتي طوال هذه الرحلة، بما في ذلك اليوم، ومتابعة اليومين المقبلين، هو العمل مع الدول الأخرى للتأكد من أنهم يستخدمون اتصالاتهم الخاصة، ونفوذهم، وعلاقاتهم الخاصة لتحقيق مكاسب، وفي هذه الحالة، لا ينبغي لأحد أن يستغل هذه اللحظة ليختار إثارة المزيد من من المشاكل في مكان آخر".