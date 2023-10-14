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القدس (CNN)— قامت شبكة CNN بتحديد الموقع الجغرافي والتحقق من صحة خمسة مقاطع فيديو، من موقع انفجار كبير على طول طريق إخلاء المدنيين جنوب مدينة غزة.

وتظهر مقاطع الفيديو العديد من الجثث وسط مشهد الدمار الواسع. وبعض هذه الجثث موضوعة على مقطورة مسطحة، يبدو أنها استُخدمت لنقل الأشخاص بعيدا عن مدينة غزة. ومن بينهم عدة أطفال على الأقل، وهناك أيضا عدد من السيارات المحترقة والمتضررة بشدة.

وليس من الواضح سبب الدمار الواسع. ووقع الانفجار في شارع صلاح الدين، بعد ظهر الجمعة.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على أي غارات جوية في نفس الموقع.

وأبلغت قوات الجيش الإسرائيلي المدنيين في مدينة غزة وما حولها، الجمعة، أنه يجب عليهم التحرك جنوبا، لتجنب الوقوع ضمن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية.

​ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي لحركة "حماس" لشبكة CNN، السبت، إن الغارات الجوية العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 70 شخصا وإصابة 200 آخرين، تم إجلاؤهم من غزة بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرا لـ1.1 مليون شخص بالتحرك جنوبا، الجمعة.

وأضافت حماس أن الغارات الجوية استهدفت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ثلاثة مواقع، وهي: شارع صلاح الدين، وشارع الشيخ أحمد ياسين، وبالقرب من وادي غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وصول "أعداد كبيرة" من القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال، إلى مستشفى الشفاء- الواقع في حي الرمال- بعد تعرضهم للقصف، وهم في طريقهم من شمال غزة إلى جنوبها.