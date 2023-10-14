تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- تواجه مصر ضغوطا متزايدة للتحرك في الوقت الذي تتعرض فيه غزة المجاورة لها لضربات جوية إسرائيلية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبريها الحدوديين مع غزة في أعقاب هجمات حماس، وفرضت "حصارا كاملا" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.

وقد ترك بذلك معبر رفح بين غزة ومصر باعتباره المنفذ الحيوي الوحيد لإخراج الناس من القطاع وإيصال الإمدادات إليه. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا المعبر قيد التشغيل.

إن الجانب المصري للمعبر مفتوح، لكن الجانب الفلسطيني "لا يعمل" بعد عدة غارات جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤول أردني كبير لشبكة CNN يوم الخميس، مضيفًا أن "الأردنيين والمصريين ينتظرون الحصول على تصريح أمني من الإسرائيليين للسماح لشاحنات (المساعدات) بالعبور دون التهديد بشن غارة جوية أخرى."

نفت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس تقارير عن إغلاق المعبر، قائلة إنه تعرض لأضرار بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الجانب الفلسطيني. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان المعبر مفتوحًا.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إدارة بايدن تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن إنشاء ممر إنساني يمكن للمدنيين العبور من خلاله.

لكن مصر تشعر بالقلق إزاء احتمال عبور مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها. يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

دعا الجيش الإسرائيلي ليل الخميس سكان شمال غزة إلى إخلاء منازلهم والتحرك جنوبًا، حيث حشد 300 ألف جندي احتياطي على الحدود في استعداد واضح للتوغل البري. وقالت الأمم المتحدة إن ذلك سيؤدي إلى نزوح جماعي لـ 1.1 مليون شخص، مضيفة أنه سيكون "من المستحيل" القيام بذلك خلال 24 ساعة.

وأدى هجوم يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل 1300 شخص، مما أدى إلى الانتقام من حماس الذي أسفر عن مقتل 1799 شخصًا في غزة. ومع اشتداد الهجمات، أثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن كارثة إنسانية محتملة.

"نحن نتعاطف"

في حديثه خلال حفل التخرج العسكري يوم الخميس، شبّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في بلاده بمنزل وحيد في حي تشتعل فيه النيران. وقال إن ما يشاع عن عدم سعي مصر لمساعدة جيرانها الفلسطينيين غير صحيح.

وقال السيسي: "نحن نتأكد من وصول المساعدات، سواء الطبية أو الإنسانية، في هذا الوقت العصيب إلى القطاع"، مضيفا "نحن نتعاطف."

لكنه حذر من أن قدرة مصر على المساعدة لها حدود.

قال: "نحن بالطبع نتعاطف، لكن بحذر، فبينما نتعاطف، يجب علينا دائمًا استخدام عقولنا من أجل الوصول إلى السلام والأمان بطريقة لا تكلفنا الكثير"، مضيفًا أن مصر تستضيف الآن 9 ملايين مهاجر. أكبر المجموعات السكانية من المهاجرين في البلاد هي من السودان وسوريا واليمن وليبيا، وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

لقد حذرت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة من دعوة إسرائيل للإخلاء، ووصفتها بأنها "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي" من شأنه أن يعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني للخطر.

وقال المسؤول الأردني لشبكة CNN، الخميس، إن المسؤولين الأردنيين والمصريين يمارسون "ضغوطاً دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح".

أضاف بأن طائرة تحمل مساعدات طبية لغزة قد وصلت الخميس من الأردن إلى مدينة العريش المصرية، على بعد حوالي 45 كيلومترًا (23 ميلًا) من رفح، وتم تحميل المساعدات على شاحنات الهلال الأحمر المصري والتي لم تتمكن بعد من التقدم نحو الحدود.

لكن وسائل الإعلام المصرية قد دقت ناقوس الخطر بشأن احتمال السماح للاجئين الفلسطينيين بدخول البلاد، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تهجير سكان غزة قسراً إلى سيناء.

وردد السيسي ذلك يوم الخميس. وقال إنه عندما يتعلق الأمر بغزة: "هناك خطر، خطر كبير للغاية لأنه يعني نهاية هذه القضية (الفلسطينية)... من المهم أن يظل شعب (غزة) صامداً وعلى أرضه."

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي التقى بلينكن الجمعة، من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أي أراض فلسطينية أو التسبب في تهجيرهم."

إن الغالبية العظمى من سكان غزة اليوم لاجئون فلسطينيون من المناطق التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. كانت تلك الحرب بمثابة علامة على إنشاء إسرائيل، لكن الفلسطينيين ندبوها أيضًا باعتبارها النكبة، أو "الكارثة"، حيث تم طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو أجبروا على الفرار من منازلهم في ما يعرف الآن بإسرائيل.

ولجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى غزة التي وقعت تحت السيطرة المصرية بعد الحرب. واستولت إسرائيل على الأراضي من مصر في حرب عام 1967 وبدأت في توطين اليهود هناك، لكنها سحبت قواتها ومستوطناتها في عام 2005.