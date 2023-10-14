في لقاء مع CNN.. الصفدي يحذر من توسع الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان

"الحياة تحت الحصار هي كل ما يعرفه أطفال غزة".. فتاة تروي لـCNN معاناتها في ظل القصف

(CNN)— دخلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها الثامن، صباح السبت، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

Credit: THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن طائراته المقاتلة قصفت مقر العمليات الذي يستخدمه مسلحو حماس خلال، مما أسفر عن مقتل رئيس المنظومة الجوية بحماس في مدينة غزة، وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال الغارة، قتلت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، مراد أبو مراد، الذي كان رئيس المنظومة الجوية لحماس في مدينة غزة، وكان مسؤولا إلى حد كبير عن توجيه الإرهابيين خلال المذبحة التي وقعت يوم السبت".

صورة أرشيفية لطائرة مسيرة إسرائيلية Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن طائرة بدون طيار استهدفت وقتلت "عددا من الإرهابيين" الذين حاولوا التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي وقتا محددا لكنه قال في تحديثه إن العملية نفذت "منذ فترة قصيرة".

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، السبت، إن حماس تحاول منع المدنيين الفلسطينيين من إخلاء الأجزاء الشمالية من غزة وتحويلهم إلى "دروع بشرية".

Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- دفع أمر الإخلاء الإسرائيلي عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم في غزة، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في حين قالت الأمم المتحدة إن أمر إجلاء 1.1 مليون شخص في غزة "أمر شائن" ويتحدى "قواعد الحرب والإنسانية الأساسية".