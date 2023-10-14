مصر تضع شرطا لخروج المواطنين الأمريكيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح

قافلة مساعدات مصرية محملة بالإمدادات على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متوجهة إلى معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

(CNN)-- رفضت السلطات المصرية، السماح للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بدخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي، السبت، وأصرت على أن المعبر الحدودي يجب أن يسهل أيضا دخول المساعدات الإنسانية لغزة، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة نيوز"، الإخبارية المصرية المحلية.

ونقلت قناة "القاهرة نيوز"، أن "السلطات المصرية رفضت فكرة استخدام معبر رفح لخروج الأجانب فقط من غزة".

وأضافت القناة "أن الموقف المصري واضح، ويشترط تسهيل دخول ومرور المساعدات إلى قطاع غزة"، بحسب ما نقلت القناة عن مصادر مصرية.

وقناة "القاهرة نيوز" مملوكة لشركة الخدمات الإعلامية المتحدة المصرية، ومرتبطة بالحكومة.

وينتظر الفلسطينيون الأمريكيون، فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة مع مصر، السبت، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات إلى عائلاتهم، الجمعة، تخبرهم فيها أن المعبر "قد يكون مفتوحا" بعد ظهر السبت.