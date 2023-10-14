(CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، إن عشرات الآلاف من الأشخاص غادروا منازلهم في غزة، الجمعة، بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون شخص يعيشون شمال غزة من البقاء، وطالبهم بالانتقال إلى الجنوب.

وأضاف بيان "أوتشا" أنه قبل التحذير، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخليا.

وجاء التحذير الإسرائيلي قبل الغزو البري المحتمل ردا على الهجمات المباغتة التي شنتها حركة "حماس"، السبت، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال إنه وزع الغذاء على 135 ألف شخص في الملاجئ في أنحاء غزة، الجمعة، لكنه حذر من أن "الإمدادات الإنسانية آخذة في الانخفاض".

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن معظم الناس الآن لا يستطيعون الحصول على المياه في القطاع، وأضاف: "كملاذ أخير، يستهلك الناس المياه قليلة الملوحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه".

يذكر أن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، دعا الفلسطينيين إلى "الصمود" وعدم الاستجابة إلى الدعوات الإسرائيلية لمغادرة منازلهم، وذلك في رسالة صوتية بثتها قناة "الأقصى"، الجمعة.

وقال: "إسرائيل تقوم بإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم للمرة الثانية، وقد رددنا على الجرائم الإسرائيلية بالصواريخ، وبقصف مطار بن غوريون".

وذكرت الأمم المتحدة أن إصدار أمر بالإجلاء الجماعي"مستحيل، دون عواقب إنسانية كبيرة".