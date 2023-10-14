الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة "طريق آمن" لسكان مدينة غزة إلى الجنوب

عائلة فلسطينية تستقل مركبة متهالكة وتهرب مع مئات الأشخاص الآخرين بعد تحذير الجيش الإسرائيلي بمغادرة منازلهم والانتقال جنوبًا قبل هجوم بري متوقع، في مدينة غزة في 13 أكتوبر 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، خارطة توضح مسار "طريق آمن" لسكان مدينة غزة إلى الجنوب.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سكان مدينة غزة.. قمنا بمناشدتكم صباحاً لمغادرة مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة، حفاظاً على سلامتكم، أود أن أبلغكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمتنع عن المس بالمسار المحدد في الخارطة حتى الساعة 20:00 (الثامنة مساء بالتوقيت المحلي)".

وتابع قائلا: "حرصاً على سلامتكم استغلوا الوقت القادم للتحرك جنوباً من بيت حانون إلى خان يونس.. سننشر لاحقًا طرقًا آمنة إضافية.. إذا كنت مهتم بنفسك وبأحبائك، عليك التوجه جنوبًا وفقًا لتعليماتنا. تأكدوا من أن قادة حماس يهتمون فقط بحماية أنفسهم استعدادًا للضربات في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، حيث قال أدرعي بتدوينة حينها على صفحته بمنصة أكس: "يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

بالمقابل طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.