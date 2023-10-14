(CNN)-- قال مصدر أمني لبناني، لشبكة CNN، إن مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" شوهدت فوق موقع الهجوم الذي أدى إلى مقتل صحفي وإصابة 6 صحفيين في جنوب لبنان، الجمعة.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن "إسرائيل أطلقت نيران المدفعية على منطقة علما الشعب حيث يوجد الصحفيون".

وأصدر الجيش الإسرائيلي أيضا بيانا في نفس وقت الهجوم تقريبا قال فيه إن قواته "أطلقت نيران المدفعية على الأراضي اللبنانية ردا على انفجار وقع عند السياج الأمني في كيبوتز هانيتا الإسرائيلي"، الذي يقع عبر الحدود من موقع الهجوم.

وسألت CNN الجيش الإسرائيلي عن مزاعم استهداف الصحفيين، ولم تتلق أي رد حتى الآن.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، في بيان، إنها "شعرت بحزن عميق" عندما علمت بمقتل أحد المصورين العاملين لديها، عصام عبدالله، في الحادث.

وأضافت: "نحن نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات، ونعمل مع السلطات في المنطقة، وندعم عائلة عصام وزملاءه"، وتابعت أن صحفيين آخرين من الوكالة أُصيبا، هما ثائر السوداني وماهر نزيه.

وذكرت قناة "الجزيرة" بشكل منفصل أن اثنين من صحفييها، إيلي براخيا والمراسلة كارمن جوخدار، أصيبا بجروح، وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن اثنين من صحفييها أصيبوا.

وقبل حادثة الجمعة، قُتل 10 صحفيين منذ بدء الحرب السبت الماضي، وفقا للجنة حماية الصحفيين.