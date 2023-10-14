أمريكيون ينتظرون فتح معبر رفح منذ ساعات ولا أحد موجود لفتح البوابات

(CNN)-- ينتظر الفلسطينيون الأمريكيون فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة مع مصر، السبت، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات إلى عائلاتهم، الجمعة، تخبرهم فيها أن المعبر "قد يكون مفتوحا" بعد ظهر السبت.

وقالت حنين أوكال، وهي من سكان ولاية نيوجيرسي تنتظر مع أطفالها الـ 3: "لقد طلبوا من الجميع أن يكونوا هنا الساعة 12 ظهرا، (بالتوقيت المحلي)، وقد مرت ساعتان تقريبا، ولم يظهر أحد، ولا يوجد أحد هنا لفتح البوابات".

ومن جانبها، قالت مي أبو شعبان، البالغة من العمر 22 عاماً من هيوستن والتي تتواصل مع عائلتها على الحدود: "الناس ينتظرون عند معبر رفح لكنه ليس مفتوحاً ولا يوجد توجيه واضح من السفارة".

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي للتعليق.

وهناك ما يقدر بين 500-600 فلسطيني يحملون الجنسية الأمريكية في غزة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، إن وزارة الخارجية على اتصال ببعضهم، لكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين تواصلوا للحصول على المساعدة من أجل المغادرة. وقال المسؤول أيضا إن الوضع عند المعبر الحدودي متقلب بشكل لا يصدق.