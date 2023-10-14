بايدن يوضح ما يقلقه إذا ما نفذت إسرائيل عملية برية في غزة

(CNN)-- أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عندما سُئل عما يقلقه إذا نفذت إسرائيل عملية برية في غزة، بكلمة واحدة وهي: "الموت"، وكان بايدن يتحدث بعد خطاب اقتصادي ألقاه في فيلادلفيا.

وفي وقت سابق، أعرب بايدن عن قلقه بشأن المدنيين الفلسطينيين في غزة، الذين قال إنهم "يتحملون تداعيات إرهاب حركة (حماس) في إسرائيل"، وقال: "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس إنهم يعانون نتيجة لذلك أيضا"، ووصف "حماس" بأنها "شر محض"، وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين "يعملون مع شركاء إقليميين للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية"في غزة.

وقال بايدن إنه يعمل على ضمان أن "تمتلك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من الجمعة، دخول جزء من قواته إلى قطاع غزة للبحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس"، وقال إن جنوده دمروا بنى تحتية متواجدة في المنطقة.